ROMA ZANIOLO MILAN CEBALLOS / Appuntamento quotidiano con il telegiornale di Calciomercato.it: come di consueto la nostra redazione vi offre gli aggiornamenti sulle principali notizie di giornata. Dalla Juventus che riabbraccia Gigi Buffon alla Roma alle prese con il rinnovo di Nicolò Zaniolo.

Sempre in ottica giallorossi, stand-by il futuro diche potrebbe rientrare nell'operazione per portareall'. Infine, ile l'operazione per portare Danialla corte di Marco: trattativa che si è fatta ancora più complicata.

GUARDA IL VIDEO