Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

p>CALCIOMERCATO TESSER PORDENONE KLOPP / Dal suo allenatore di riferimento alla splendida cavalcata con ilfino anche agli obiettivi per la prossima stagione di. Attilio, in esclusiva a 'SerieBnews.com', racconta le sue emozioni: "Serie A? Mai dire mai, sognare non è vietato. Dovremo avere la forza mentale giusta, come nell’ultima stagione. Questa società ha fatto già qualcosa di grandioso”. CLICCA QUI per leggere l'intervista completa