Inter e Milan, il Barcellona 'scarica' Malcom

INTER E MILAN MALCOM BARCELLONA PREMIER LEAGUE / Sembra essere già arrivata alla conclusione l'avventura di Malcom al Barcellona. L'esterno brasiliano, strappato la scorsa estate alla concorrenza di Inter e Roma, non rientra nei piani dei blaugrana, intenzionati a fare cassa anche con la sua cessione.

Il calciatore, che in passato è stato accostato anche al, stando a quanto riportato dal 'Mirror', sarebbe stato offerto all'. Per i Gunners, al momento, però, la priorità porta il nome di. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Sembra facile comunque pensare che possa proprio essere lala nuova destinazione di Malcom.