CALCIOMERCATO INTER LUKAKU MANCHESTER UNITED - Romelu Lukaku è sempre l'obiettivo numero uno di Antonio Conte per rinforzare l'attacco dell'Inter. Alle prese con il futuro di Mauro Icardi, fuori dal progetto, e con la trattativa per Edin Dzeko con la Roma che non decolla, l'amministratore delegato del club nerazzurro, Beppe Marotta, continua a lavorare per il centravanti belga.

La società diè pronta a prelevare il calciatore in prestito con obbligo di riscatto (offerta totale da circa 70 milioni di euro), mentre ilvorrebbe definire la cessione a titolo definitivo dell'ex Everton e Chelsea. Ma soprattutto, secondo quanto riporta l'inglese 'Evening Standard', i 'Red Devils' non intendono scendere dalla richiesta di 90 milioni di euro, a prescindere dalla formula, per il 26enne bomber di Anversa. Una cifra decisamente importante per le casse dell'Inter che, però, può contare sulla voglia del calciatore di calcare il palcoscenico dellae sul lavoro di mediazione che sta portando avanti il suo agente, Federico. Lukaku, così come l'Inter, spera di risolvere la questione prima della partenza dello United per la tournée in Australia, prevista per domenica, ma non sarà per niente facile. In ogni caso, il Nazionale di Roberto Martinez non ha intenzione di forzare la mano e attende con pazienza aggiornamenti sulla sua situazione.