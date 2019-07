Inter, pressing per Bruno Fernandes

CALCIOMERCATO INTER BRUNO FERNANDES MANCHESTER UNITED / Riportare in Italia BrunoFernandes non sarà per nulla facile.

Il centrocampista che ha stregato l'Europa con le sue prestazioni alloè finito nel mirino dell'ma la concorrenza inglese è davvero forte: dalla Gran Bretagna arrivano ulteriori conferme, la squadra che ci sta provando seriamente è ilPer restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Per strapparlo ai portoghesi - come riporta 'SkySports' - i Red Devils dovranno sborsare circa