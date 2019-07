CALCIOMERCATO MILAN CEBALLOS TOTTENHAM REAL MADRID BETIS - Dani Ceballos, fresco campione d'Europa con l'Under 21 della Spagna, è pronto a vivere un'esperienza lontano dal Real Madrid. Il 22enne centrocampista è finito nel mirino del Milan, con i rossoneri che hanno chiesto informazioni nell'ambito della trattativa con i castigliani per Theo Hernandez, ma la squadra favorita per accaparrarselo, allo stato attuale, è il Tottenham di Mauricio Pochettino, come svelato ieri dalla nostra redazione.

Gli 'Spurs', però, dovranno guardarsi dalla concorrenza di un altro club che potrebbe toccare le corde emotive per convincere Ceballos: stiamo parlando del, club nel quale il calciatore è cresciuto prima di spiccare il volo verso Madrid nell'estate del 2017. Secondo il 'Mundo Deportivo', gli andalusi avrebbero già comunicato l'interesse al Real e all'entourage del calciatore, consapevole della concorrenza e della volontà del calciatore di giocare le coppe europee . Nei prossimi giorni, Ceballos deciderà la sua prossima destinazione, un'operazione che dovrebbe concludersi in prestito vista la volontà delle parti di non prendere in considerazione la cessione a titolo definitivo.