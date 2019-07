Calciomercato Lecce, le ultime su Silvestre

CALCIOMERCATO LECCE SILVESTRE SVINCOLATO EMPOLI - L'Empoli e Matias Silvestre si sono salutati lo scorso 30 giugno, quando è scaduto il contratto che li legava, e l'argentino è adesso libero di scegliere la nuova destinazione.

Il 34enne difensore centrale, con diversi anni dialle spalle, è stato accostato al neopromossodi Fabio, a caccia di calciatori di esperienza per la sua rosa. Ma, allo stato attuale, non c'è stato nessun contatto tra il direttore sportivo giallorosso, Mauro, e l'entourage del calciatore per discutere di un eventuale ingaggio. Vedremo se le cose cambieranno nelle prossime settimane.