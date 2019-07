CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA CHIESA FIORENTINA SARRI MOMBLANO - Dopo le visite mediche di Adrien Rabiot e quelle in programma domani per il clamoroso ritorno di Gigi Buffon, la Juventus si concentra sulle altre operazioni. In ballo c'è sempre Matthijs de Ligt, con Paratici che attende il via libera per poter chiudere la trattativa con l'Ajax.

E si fa un gran parlare anche di un altro cavallo di ritorno, Paul, colche sarebbe interessato a Paulo. L'eventuale cessione de 'La Joya' spalancherebbe ancor di più le porte della Juve a Federico, giovane attaccante esterno della. A gettare acqua sul fuoco su quest'ultimo nome ci pensa, però, il giornalista Luca: "è più orientato a tenere Dybala che a lanciare Chiesa - le sue parole a 'Top Calcio 240 - In questo momento, Chiesa non è così vicino alla Juve".