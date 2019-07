p>CALCIOMERCATO INTER MIRANDA / Joao, al termine della semifinale di Copa America disputata questa notte tra, ha parlato in merito al suo futuro e ad una possibile permanenza per un'altra stagione all'. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Ecco le sue parole raccolte dai cronisti presenti: ''Credo che si parli tanto di me ma ora sono all’Inter. In tanti parlano non conoscendo la mia volontà. Adesso però penso solo alla finale di Copa America. Quando terminerà la competizione parlerò con la dirigenza per sapere se vogliono trattenermi. Rimanere a Milano? Sì, è una buona opzione. Penso che l’Inter stia crescendo e mi piacerebbe far parte di un’Inter vittoriosa”.