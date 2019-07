CALCIOMERCATO ROMA ZANIOLO RINNOVO CONTRATTO PETRACHI VIGORELLI - La trattativa per il prolungamento di contratto, con adeguamento dell'ingaggio, di Nicolò Zaniolo con la Roma continua ad essere in stand by.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , non si è svolto l'incontro, annunciato ieri , tra il direttore sportivo giallorosso, Gianluca, e l'agente del 20enne centrocampista, Claudio. A quanto risulta, tutte le questioni riguardanti i rinnovi di contratto sono state messe, allo stato attuale, in stand by dalla società in attesa di concludere altre operazioni, in entrata e in uscita. La volontà delle parti continua ad essere quella di continuare insieme l'avventura nella Capitale e, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà così. Del discorso contrattuale se ne parlerà più avanti.