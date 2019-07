CALCIOMERCATO REAL MADRID BALE / Il Real Madrid è chiamato a risolvere in questa finestra estiva di mercato il caso Gareth Bale.

Il futuro dell'esterno gallese è ancora tutto da scrivere, dopo l'ultima stagione in chiaroscuro che ha scatenato l'ira dei tifosi dei 'Blancos'.

Secondo quanto riportato da 'Marca',Bale prenderà parte al ritiro del Real Madrid: la situazione non è destinata a cambiare finché non arriveranno sulla scrivania di Florentino Perez offerte concrete ritenute interessanti. Il quotidiano spagnolo parla di un possibile incontro tra il giocatore e Zidane, ma tutto fa pensare che il suo futuro potrebbe essere al Manchester United, con il Real che vorrebbe inserirlo come contropartita nella trattativa Pogba.