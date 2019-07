CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER DARMIAN / Non solo Pogba e Lukaku, Juventus e Inter potrebbero cominciare presto una trattativa col Manchester United anche per Matteo Darmian. Negli ultimi due giorni, infatti, il terzino classe '89 è tornato prepotentemente nel mirino delle due storiche rivali.

I bianconeri ragionano sull'ex Torino, da tempo ai margini e soprattutto in uscita dai 'Red Devils', nel caso di eventuale se non probabile partenza in prestito di Luca, appena arrivato dalla Roma tramite lo scambio con Spinazzola. I nerazzurri, invece, potrebbero provare a riportarlo in Italia qualora riuscissero a liberarsi di almeno uno tra. I rapporti col suo agente, Tullio, sono più che ottimi, e nota è la grande stima di Conte per il 29enne di Legnano, capace di agire su entrambe le fasce e adattabile, in emergenza, pure da centrale nella difesa a tre.