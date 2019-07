CALCIOMERCATO INTER VERGANI / Edoardo Vergani, attaccante classe 2001 dell'Inter, è stato uno dei nomi più gettonati di questa prima parte di calciomercato. Il baby canterano nerazzurro è stato accostato prima alla Roma, nella trattativa messa in piedi per l'approdo a Milano di Edin Dzeko, poi alla Fiorentina.

Il suo nome al momento però sembra essere uscito fuori dai radar del calciomercato.

Come raccolto da Calciomercato.it , la situazione relativa aè in stand-by: l'Inter, dopo essere riusciti a realizzare entro il 30 giugno 40 milioni di plusvalenza e rientrare nei paletti del Fair Play Finanzario, al momento non sembra avere fretta e valuta quale possa essere la soluzione migliore per il proprio giocatore.

Al momento la pista più calda è quella che porterebbe Vergani a Roma nell'ambito della trattativa Dzeko: come raccontato su Calciomercato.it, al momento l'Inter è pronta ad offrire il cartellino del suo baby attaccante (valutato 4 milioni) assieme ad una parte fissa da 12 milioni di euro. Offerta complessiva da 16 milioni con la Roma che ne chiede 20: a metà strada, ovvero a 18, si potrebbe chiudere. Smentite dall'entourage del giocatore di un possibile rifiuto di Vergani per la destinazione giallorossa: non è dunque la contropartita tecnica ad aver bloccato la trattativa, bensì il rapporto diretto tra i due club. La pista Fiorentina rimane ad oggi più fredda.