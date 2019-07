Calciomercato Roma, il punto su Dzeko-Inter

CALCIOMERCATO INTER DZEKO / E' ancora in stand-by l'operazione Inter-Roma per il trasferimento di Edin Dzeko a Milano. Lunedì, in occasione della riunione di Lega, le due società non hanno ripreso i discorsi di calciomercato.

Resta pertanto ancora una distanza (non trascurabile) tra le parti: il presidente Pallotta chiede 20, con gli interisti ancora fermi a 12 milioni più l'inserimento di una contropartita. Una fase di stallo che ovviamente non fa piacere al giocatore 33enne, da tempo in parola con il club diper un triennale da circa 4,5 milioni di euro a stagione. E le voci sul possibile rinnovo di Dzeko? Non trovano conferma: il bosniaco è infatti ritenuto un ex a Trigoria, con i giallorossi ormai concentrati sull'affarecon la Juventus.