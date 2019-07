p>CHAMPIONS LEAGUE MEDIASET / Nella conferenza stampa di presentazione dei palinsesti della prossima stagione,ha annunciato il ritorno sulle proprie frequenze della: verranno trasmesse le partite migliori giocate di mercoledì, per un pacchetto di 16 incontri che prenderà il via il 14 agosto con la finale di Supercoppa Europea in programma ad Instanbul tra. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Ma non solo. Su Mediaset sarà possibile assistere al sorteggio dei gironi di Champions League in programma il 29 agosto a Montercarlo dove il gruppetto italiano, composto da Juventus, Napoli, Inter e Atalanta, conoscerà le avversarie da sfidare nel primo turno della coppa dalle grandi orecchie.