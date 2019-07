Calciomercato Milan, per Lovren ostacolo ingaggio: ULTIME CM.IT

CALCIOMERCATO MILAN / Priorità alla difesa. Preso il terzino francese Theo Hernandez - per il quale si aspetta ancora l'ufficialità -, il club rossonero resta a caccia del centrale.

In cima alla lista rossonera, c'è sempredel, ma la strada per arrivare al croato - confermano indiscrezioni di Calciomercato.it - resta tortuosa. Per un motivo in particolare: l'ingaggio del calciatore, che ai rossoneri potrebbe chiedere sui 4-5 milioni a stagione per lasciare l'Inghilterra e trasferirsi in Italia. Al momento guadagna infatti quasi 6 milioni, fino al 2021. Il costo del cartellino si aggira invece sui 25-30 milioni.