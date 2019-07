p>CALCIOMERCATO NAPOLI JAMES RODRIGUEZ / Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è sempre più vicino a James Rodriguez: come raccontato in questi giorni su Calciomercato.it, la trattativa tra la dirigenza partenopea e ilprocede a marcia spedita con la distanza tra domanda e offerta che al momento è ridottissima a soli 5 milioni di euro. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

C'è però un'importante novità da registrare. Secondo quanto riportato da 'El Desmarque', il nome di James Rodriguez non comparirà nella lista dei convocati del Real Madrid per il raduno estivo: un indizio importantissimo che certifica come il colombiano, reduce dalla Copa America, sia vicinissimo al Napoli. Altri 6 giocatori non prenderanno parte al precampionato dei 'Blancos': Theo Hernández (già del Milan anche se ancora non è ufficiale il suo trasferimento), Reguilón, Odegaard, Lucas Silva, Borja Mayoral e Raúl de Tomás. Si aggregherà in corso Dani Ceballos, trattato dal Milan e a cui il Real ha concesso vacanze extra per l'Europeo Under 21.