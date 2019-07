Calciomercato Inter, Arnautovic si offre: ''Tornerei subito''

CALCIOMERCATO INTER ARNAUTOVIC / Nonostante le poche apparizioni con la maglia dell'Inter, i tifosi nerazzurri difficilmente hanno dimenticato Marko Arnautovic: l'attaccante classe 1989 del West Ham e della nazionale austriaca, dopo aver lasciato l'Italia, è cresciuto e si è messo in mostra in Premier League ma ora il suo futuro con gli 'Hammers' è in bilico.

Il suo profilo è stato accostato nelle ultime settimane anche ai colori nerazzurri mentre la Cina è pronta sempre a ricoprirlo con un contratto d'oro. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Arnautovic però ha rilasciato un'intervista ai microfoni della pagina Facebook 'L’urlo della Nord', gestita proprio dalla Curva Nord nerazzurra, mandando un forte messaggio alla dirigenza dell'Inter: ''A Milano tornerei di corsa, voi mi volete? A Milano ho vissuto una tappa importante della mia carriera. Ho tantissimi bei ricordi e prima di tutto il club, era fantastico poi la squadra il mister e tutto lo staff… E poi i tifosi sicuramente una delle tifoserie migliori che ho incontrato nella mia vita.. e il ricordo più bello e stato vincere il triplete nel tripudio nerazzurro”.

Cosa non è andato: ''Forse ero troppo giovane, per l’Inter di quel periodo, era una squadra fortissima e abbiamo vinto tutto quello che si poteva vincere.. e sicuramente sia a livello personale che professionale è stata un’esperienza unica. Il Triplete? I miei ricordi sono unici, anche se non ho giocato molto, ero molto vicino ai mie compagni.. per quanto riguarda Mourinho è un allenatore fantastico, ho imparato molto con lui, anche se qualche volta non riuscivo a capire perché non giocavo .. tutt’ora siamo in ottimi rapporti”.