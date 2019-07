p>CALCIOMERCATO ROMA PAU LOPEZ / Come raccontato in esclusiva su Calciomercato.it, la Roma sta cercando di arrivare a Pau Lopez: lo spagnolo del delè la prima scelta del dsche vuole regalare quanto prima il portiere aLa dirigenza giallorossa ha presentato un'offerta da 20 milioni (bonus compresi) più la rinuncia al 50% sulla futura rivendita diofferta non ritenuta al momento soddisfacente dal club spagnolo che chiede almeno 30 milioni di euro, 5 in meno rispetto alla clausola rescissoria. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Cifre confermate anche dal quotidiano spagnolo Marca che stamani ha tracciato il punto della trattativa, confermando l'esclusiva di Calciomercato.it. La Roma è disposta a pagare 20 milioni di euro e rinunciare a parte della rivendita di Sanabria (sempre 50%) ma il Betis ne chiede almeno 30. E' possibile che la dirigenza giallorossa rilanci nei prossimi giorni per accontentare le richieste degli spagnoli ed esaudire la volontà di Pau Lopez di approdare in Italia.