JUVENTUS VIGNOLA SARRI ALLEGRI BUFFON / L'arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus, il ritorno di Buffon, il calciomercato, Antonio Conte. Di questo ha parlato in un'intervista esclusiva a Calciomercato.it Beniamino Vignola, che ha vestito la mgalia bainconera nei periodi 1983/1985 e 1986/1988.

Beniamino, la Juventus si è affidata a Sarri. Un tuo giudizio...

"Una piccola rivoluzione o comunque un cambiamento importante. Credo che la Juevntus abbia scelto Sarri per il gioco. A Napoli il neo tecnico bianconero aveva dimostrato di fra giocare bene la squadra, cosa che vorrebbero vedere anche a Torino. Però non bisogna dimenticare che alla Juventus l'imperativo è vincere".

Credi che Sarri riuscirà a coniugare il bel gioco con il risultato?

"Questo è il dilemma. Io mi sbilancio e dico che preferivo Allegri, visti anche i risultati ottenuti e il livello raggiunto dalla squadra anche a livello internazionale.

Il grande compito che spetta a Sarri è quello di mantenere questi risultati, anzi deve migliorarli".

Sul fronte del mercato, come giudichi gli acquisti di Rabiot e Ramsey?

"Sono due ottimi giocatori. Certo arrivano in un centrocampo affollatto di grandi calciatori. Probabilmente qualcuno partirà. Per Sarri non sarà facile gestire una squadra di questo livello. Se non otterrà risultati, cominceranno i mlaumori da parte di chi gioca meno. Dovrà essere supportato dalla società".

Cosa ne pensi del ritorno di Buffon?

"E' una cosa strana. Sicuramente è una grande persona che ha fatto la storia della Juventus, ma dal punto di vista sportivo può dare fastidio a Szczesny e dargli pressione. Il ruolo del portiere è delicato e ha bisogno di tranquillità. Insomma una figura come Buffon può essere ingombrante".

Rispetto al prossimo campionato, molti indicano l'Inter come prima rivale della Juventus. Concordi?

"Conte è un grande allenatore, ma in campo vanno i giocatori. Io credo che l'Inter sia ancora molto indietro rispetto ai bianconeri".