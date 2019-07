p>CALCIOMERCATO LIONE ROMA THIAGO MENDES NZONZI / Attraverso un comunicato pubblicato su tutti i canali social, l'ha annunciato ufficialmente l'acquisto di Thiagodal: il centrocampista brasiliano classe ’92 verrà presentato quest’oggi in occasione di una conferenza stampa. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Una notizia che riguarda da vicino anche inevitabilmente la Roma: come raccontato in eslcusiva su Calciomercato.it, Nzonzi è finito nel mirino del Lione. Il futuro del centrocampista francese è ancora tutto da scrivere a pochi giorni dall'inizio del ritiro della squadra di Fonseca: l'acquisto di Thiago Mendes potrebbe in qualche modo rappresentare un'importante svolta di mercato.