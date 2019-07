Juventus, il retroscena di Capello su Guardiola

JUVENTUS CAPELLO GUARDIOLA / È stato il grande tormentone di questo primo assaggio d'estate, quello del sogno Pep Guardiola per la panchina della Juventus. Giorni di voci ed indiscrezioni spazzati via, poi, dall'annuncio ufficiale dell'ingaggio di Maurizio Sarri.

Ma cosa c'era di vero su Guardiola? Assolutamente nulla, sentenzia Fabioche in un'intervista al 'Corriere dello Sport' dichiara: "Non ci ha nemmeno pensato, mai, a lasciare Manchester dove aveva una squadra fortissima, la mia favorita l'anno scorso, e lavora per un City vincente, tant’è che vorrebbe Koulibaly. Klopp insegna".