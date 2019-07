CALCIOMERCATO SPAL CAGLIARI LECCE VERONA / Tre piste per il futuro di Mirko Valdifiori.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Reduce da una stagione anonima alla, nella quale ha totalizzato solo 16 presenze, l'esperto centrocampista, riporta 'Tuttosport', sta scegliendo tra clicca qui per gli ultimi aggiornamenti di mercato e non solo. Per l'ex Napoli sembra invece allontanarsi la pista che porta al, altra società che aveva mostrato interesse di recente.