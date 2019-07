CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER NAPOLI ROMA MILAN / Giorni e ore roventi per il calciomercato italiano, specie per quello delle big di Serie A. Juventus, Inter, Napoli, Roma e Milan tutte a caccia del colpo da Paul Pogba a Romelu Lukaku passando per James Rodriguez fino a Ceballos, Pau Lopez e Bartra: ecco il nostro approfondimento con le ultime sulle trattative in piedi tra le nostre 'grandi' e i top club di Spagna e Inghilterra come Real Madrid e Manchester United.

Calciomercato, da Lukaku a Pogba: In Premier si muovono Inter, Juventus e non solo

Il colpo 'grosso' provano a farlo, in Premier League, anzitutto Juventus e Inter. Nonostante gli arrivi a costo zero - al netto delle elevate se non elevatissime commissioni - di Ramsey e Rabiot, il club bianconero mantiene più che mai apertissimo il file centrocampo. L'obiettivo numero uno di Paratici è sempre lo stesso, Paul Pogba. Il francese vuole lasciare il Manchester United e ha messo il ritorno a Torino tra la sua priorità assoluta. L'affare si presenta tuttavia molto complicato: i 'Red Devils' non vogliono sentire ragioni, sono disposti a darlo via ma solo di fronte a una proposta super, da 150-165 milioni di euro come minimo. E al momento hanno chiuso alla possibilità di uno scambio, magari con uno tra Douglas Costa e Dybala. Se l'ostacolo al Pogba bis è rappresentato dal club inglese, il 'pericolo' numero uno dal Real Madrid: Zinedine Zidane lo vuole a tutti i costi e in Spagna, proprio in queste ore, danno per imminente il trasferimento del Campione del Mondo alla corte delle 'Merengues' grazie a una offerta da 80 milioni di euro più il cartellino di Bale, valutato sui 90. Dalla Juve all'Inter, sempre col Manchester United nelle vesti di interlocutore diretto. L'oggetto del desiderio è in questo caso Romelu Lukaku, anche lui voglioso di chiudere l'avventura inglese per cominciarne un'altra, in Italia nella squadra del suo grande estimatore Antonio Conte. Operazione complessa pure questa, considerato che lo United non vuole privarsi del belga se non a titolo definitivo e per una proposta da 70-75 milioni di euro.

Calciomercato, da James Rodriguez a Ceballos e Pau Lopez: Liga nel mirino di Napoli, Milan e Roma

Non a caso ha respinto i primi assalti della dirigenza interista - un po' frenata sul fronte entrate dalle fin qui mancate cessioni die soprattutto- che metteva sul piatto il prestito biennale oneroso (10 milioni) con riscatto obbligatorio fissato a 60. Marotta comunque non demorde ed è pronto a ripartire all'assalto, forte della volontà del classe '93 di legarsi all'Inter . In Inghilterra ci guarda anche la: per l'eredità di Manolas non va infatti trascurato, in uscita dal Tottenham. Il 30enne è però molto costoso . Per restare aggiornato su tutti gli altri affari di mercato ---> Clicca qui

Per la difesa l'obiettivo primario dei giallorossi rimane Bartra che il Real Betis valuta ben 30 milioni di euro. Come raccolto dalla nostra redazione, l'offerta formulata da Petrachi è ancora piuttosto lontana, mentre da 20 milioni è sicuramente quella per il portiere degli stessi 'Beticos', ovvero Pau Lopez che tra l'altro ha già dato il suo ok al trasferimento alla Roma. In Spagna, nella Liga, vuole fare spesa pure il Napoli. Il nome in cima alla lista è ormai noto, James Rodriguez. Il fantasista colombiano è vicinissimo a vestire la maglia azzurra. Come anticipato da Calciomercato.it, la distanza tra domanda e offerta col Real Madrid si sta sempre più assottigliando, mentre il giocatore ha da tempo già accettato un ingaggio da 6,5 milioni a stagione. Resta in definitiva da trovare un accordo con Florentino Perez sulla formula del trasferimento: gli spagnoli vogliono una cessione a titolo definitivo per circa 42 milioni di euro più bonus, mentre De Laurentiis punta a chiudere per un prestito con riscatto obbligatorio. Real Madrid nel mirino infine anche del Milan: dopo Theo Hernandez, infatti, i rossoneri vorrebbero mettere le mani su Ceballos. Per il trequartista, rimessosi in luce all'Europeo Under 21 vinto da protagonista con la maglia della sua Spagna, c'è comunque da battere la concorrenza di molti club, specie del Tottenham ad oggi in pole.