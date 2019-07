JUVENTUS PLATINI DE LIGT RABIOT / È una Juventus ancor più francese con l'arrivo di Adrien Rabiot che si aggiunge a Blaise Matuidi e magari, sognano i tifosi bianconeri, con il ritorno di Paul Pogba. E chi meglio di Michel Platini può parlare di questo nuovo corso: "Rabiot è molto più di un buon giocatore.

Non è Messi ma ha qualità, gioca a tutto campo. Un 8 vecchi tempi, una mezzala, non un regista. Uno di rendimento che si annoia a stare davanti alla difesa e va sempre in profondità a cercare il gol. Peccato per il Psg - dice a 'La Gazzetta dello Sport' prima di soffermarsi su, altro probabile acquisto juventino -. Posso essere sincero? Lo conosco poco. Però ormai 70, 100, 200 sono cifre senza senso. Compri uno per miliardi e quattro anni dopo lo perdi".