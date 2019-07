Inter, intrigo Barella: palla a Marotta. Arriva il rilancio

INTER BARELLA / Il tentativo da parte della Roma non ha fatto breccia nel cuore di Nicolò Barella che ha scelto l'Inter. Nonostante l'offerta giallorossa più vantaggiosa dal punto di vista economico, per lui e per il club, il centrocampista del Cagliari ha già sposato il progetto di Antonio Conte con cui è in contatto costante e che spera di raggiungere presto.

La posizione del giocatore è stata ribadita nell'ennesimo vertice con l'agente , ora la palla passa alla dirigenza interista che a breve dovrà incontrare il presidente dei sardi, Tommaso, per convincerlo a cedere.

Si riparte dalla bozza di intesa che era stata raggiunta: 36 milioni di euro la parte fissa, e qui le società sono d'accordo, più i 4 di bonus, questi da rivedere. L'Inter, secondo il 'Corriere dello Sport', anche per premiare l'impegno del calciatore potrebbe alzare di 2-3 milioni la parte dei bonus, mentre non si sta parlando di contropartite come Eder (via Jiangsu Suning) o Dimarco. Bastoni, invece, è stato bloccato dal tecnico Conte.