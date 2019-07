CALCIOMERCATO NAPOLI JAMES RODRIGUEZ / Napoli sempre più vicino a James Rodriguez. Come anticipato da Calciomercato.it, la distanza tra domanda e offerta col Real Madrid si sta assottigliando, mentre il giocatore (che ha già accettato un ingaggio da 6,5 milioni a stagione) prosegue i suoi contatti con Carlo Ancelotti, che lo espressamente richiesto al suo club.

Così, resta da trovare l'accordo sulla formula del trasferimento: i blancos chiedono una cessione a titolo definitivo per circa 42 milioni di euro più bonus, mentre gli azzurri provano a chiudere per un prestito con opzione di acquisto obbligatorio. Anche in Spagna, come evidenzia 'As', filtra ottimismo circa la vicina chiusura della trattativa: clicca qui per restare aggiornato.

A Napoli, intanto, è già scoppiata la James-mania. I tifosi sognano una presentazione in grande stile per il fuoriclasse colombiano, al quale in molti vorrebbero affidare la maglia 'numero 10' ormai ritirata da tempo.