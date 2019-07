CALCIOMERCATO NAPOLI TORINO VERDI MARIO RUI / Napoli e Torino al lavoro per trovare l'intesa di mercato. I protagonisti della trattativa sono Verdi e Mario Rui, talenti molto apprezzati da Mazzarri, per i quali restano le distanze economiche.

I granata, per avvicinarsi alla valutazione di 25 milioni di euro per l'attaccante, sembrano disposti a investire 18 milioni più una serie di bonus, mentre per il terzino resta la forbice di 5 milioni tra domanda (15 mln) e offerta (10 mln scarsi). Così, centro fine settimana, riporta 'Tuttosport', è in programma un nuovo summit tra; l'obiettivo è provare ad avvicinarsi ulteriormente.