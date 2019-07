CALCIOMERCATO ROMA TORINO CAIRO IZZO / Reduce da un'ottima stagione agli ordini di Mazzarri, Armando Izzo sta vivendo un'estate da protagonista in casa Torino.

Per lui sono tanti gli interessi italiani e stranieri, nonostante la volontà disia quella di trattenerlo e fargli firmare il rinnovo del contratto: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti. Così, i granata, riporta 'Tuttosport', avrebbero deciso di declinare anche l'ultima proposta pervenuta di recente, quando laavrebbe messo sul piatto 30 milioni di euro. Classe 1992, Izzo nell'ultimo campionato è stato un elemento importantissimo per il suo tecnico, come testimoniano le 39 presenze totali.