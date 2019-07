Juventus, ribaltone Joao Cancelo: Manchester City scavalcato

JUVENTUS JOAO CANCELO BAYERN MONACO / Il ManchesterCity prende tempo? Il BayernMonaco non ci pensa due volte e si inserisce con decisione nella corsa a Joao Cancelo.

L'impasse dei 'Citizens' ha convinto i dirigenti bavaresi a tentare l'affondo per il terzino portoghese finito tra i possibili sacrificati di lusso dellae nonostante gli arrivi pesanti di Lucas Hernandez e Pavard vorrebbe completare il restyling delle corsie inserendo nel pacchetto anche il bianconero.

Lo riferisce il 'Corriere dello Sport', secondo cui sono stati avviati i contatti con l'entourage del calciatore mentre la trattativa tra le società non si preannuncia complicata, visti i rapporti consolidati da anni e la disponibilità economica del Bayern che vuole tornare ai vertici in Europa. Il City, da parte sua, deve prima cedere e infatti ha proposto di inserire il brasiliano Danilo nell'operazione. Nome che non scalda la 'Vecchia Signora', ferma alla valutazione da 55-60 milioni di euro.