CALCIOMERCATO MILAN BOBAN OLMO / Milan al lavoro per un altro talento spangolo. Se a centrocampo piace molto Ceballos, per l'attacco è tornato di moda Dani Olmo, attaccante 21enne della Dinamo Zagabria già seguito in passato da Leonardo.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

L'ottimo Europeo disputato dal calciatore avrebbe convinto i rossoneri a fare un altro tentativo per averlo, nonostante la folta concorrenza che vedemolto interessate: clicca qui per restare aggiornato., riporta 'Tuttosport', sta cercando di riallacciare i rapporti con il club croato, che nelle ultime ore avrebbe ricevuto un'offerta da 40 milioni di euro dai 'Red Devils'. Difficile, a queste cifre, che i rossoneri possano sperare di vincere l'asta internazionale.