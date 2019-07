LAZIO JONY / Dopo Adekanye dal Liverpool e Lazzari dalla Spal, ecco Jony. Anche l'esterno sinistro 27enne in arrivo dal Malaga è ad un passo dalla Lazio.

Nei primi giorni di giugno, come raccolto da Calciomercato.it , ha visitato il centro sportivo di Formello e ha già effettuato le visite mediche di idoneità sportiva in gran segreto. Insomma, a breve dovrebbe arrivare la fumata bianca. Lo spagnolo, in scadenza di contratto nel 2020, dovrebbe arrivare per circa 2 milioni di euro. Sarà il vicee una valida alternativa offensiva sedovesse decidere di cambiare modulo.