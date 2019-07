Napoli, nuova pista in Serie A per Rog: 20 milioni in arrivo?

NAPOLI ROG GENOA / Rientra a Napoli, ma non per restare Marko Rog, centrocampista classe '95 che dopo la parentesi in prestito al Siviglia dovebbe essere ceduto in questa finestra estiva.

Nei giorni scorsi si era parlato di un interessamento dellaper il croato che, secondo 'La Gazzetta dello Sport', sarebbe finito ora nel mirino del. Il club ligure si è fatto avanti e sarebbe disposto a spendere per rilevare il suo cartellino. La valutazione che ne fanno gli azzurri, al momento, oscilla tra i 15 ed i 20 milioni di euro.