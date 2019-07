CALCIOMERCATO INTER LLORENTE / Inter al lavoro per cambiare il suo attacco. Con Icardi uscito ormai dai piani tecnici, l'obiettivo più importante è Lukaku del Manchester United, mentre con la Roma si tratta per Dzeko con l'intento di assottigliare le distanze.

Tuttavia, per non farsi trovare impreparata in caso di mancato accordo per il bosniaco, i nerazzurri starebbero studiando eventuali piani B: clicca qui per restare aggiornato.

Al momento, il nome in pole, riporta 'Tuttosport', sarebbe Fernando Llorente, prima punta scinvolatasi dal Tottenham. Il suo profilo piacerebbe per tre motivi: ha un solo anno in più di Dzeko, è reduce da una buona stagione con gli 'Spurs' e piace a Conte, che ebbe modo di allenarlo alla Juventus.