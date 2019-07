MILAN ANDRE SILVA / Il cambio in panchina e le novità del progetto tecnico aprono nuovi scenari per André Silva al Milan. Nonostante l'ipotesi di scambio con Schick di cui vi avevamo parlato, nelle idee di mister Marco Giampaolo l'attaccante portoghese rientra dalla deludente avventura al Siviglia per affiancare Piatek nel 4-3-1-2.

Si vuole andare avanti con lui, ma attenzione agli sviluppi di calciomercato che possono cambiare le carte in tavola da un momento all'altro.

In questo momento gli intoccabili ed incedibili al Milan sono pochissimi. Tra questi André Silva non figura, perché pur tornando alla base per giocarsi una maglia da titolare, a fronte di un'offerta convincente la dirigenza rossonera lo farà partire. E le proposte non mancano. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' infatti, nelle scorse ore il Southampton si è fatto avanti mettendo sul piatto 18 milioni di euro più bonus in un affare da impostare sulla base del prestito con diritto di riscatto. Offerta che non scalda gli ambienti milanisti, che lo valutano circa 25, ma va ricordato anche che la Premier League ha esercitato sempre un certo fascino sul calciatore.