JUVENTUS POGBA / Altro che telenovela o tormentone: per l'affare Paul Pogba dovremmo essere già alle ore o quantomeno ai giorni decisivi. È questa la clamorosa indiscrezione che nella notte rimbalza direttamente dalla Spagna, dove in diretta su 'El Chiringuito TV' danno ormai per fatto ed imminente il trasferimento del centrocampista del ManchesterUnited al RealMadrid in un'operazione da circa 170 milioni di euro.

Notizia che se confermata spiazzerebbe la Juventus, che dopo aver definito Rabiot e Ramsey ha inserito Pogba nella sua lista delle priorità Clicca qui per restare aggiornato sul calciomercato.

A riferirlo è il giornalista Eduardo Inda, secondo il quale la manovra di disturbo da parte della dirigenza juventina sarebbe una strategia dell'agente Mino Raiola per strappare le migliori condizioni possibili per il passaggio del suo assistito al 'Santiago Bernabeu'. Passaggio che, ormai, sarebbe ad un passo: "Credo che la prossima settimana Pogba sarà un giocatore del Real Madrid - spiega Inda -. La trattativa è molto avanzata. Il Real Madrid offre 80 milioni di euro cash più Bale, che valutano circa 90 milioni". Il presidente Florentino Perez, dunque, starebbe accontentando il tecnico Zinedine Zidane che ha chiarito di non contare più sul gallese e vuole a tutti i costi il connazionale in rosa.