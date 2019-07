CALCIOMERCATO VERONA DI GENNARO / Nella sua prima conferenza stampa da neo tecnico del Verona, Ivan Juric ha ammesso che la dirigenza è pronta ad acquistare altri difensori oltre al bosniaco Rrahmani preso dalla Dinamo Zagabria.

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, un profilo che piace agli scaligeri - tornati indopo un anno di purgatorio in cadetteria - è quello di Matteo. Cresciuto nell'Ascoli, il centrale classe '94 è reduce da una più che positiva stagione in B, da titolare con la maglia deldove è approdato via Renate un'estate fa.