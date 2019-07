CALCIOMERCATO FIORENTINA SASSUOLO LIROLA / Fiorentina alla ricerca di rinforzi per la corsia destra della difesa.

Con l'obiettivo di arrivare a, riporta 'Sky Sport', nelle ultime ore i viola avrebbero avviato una trattativa col clicca qui per restare aggiornato. La prima offerta del club disi aggira sui 10 milioni di euro più bonus per il cartellino del giocatore, cifra ancora lontana dalle richieste dei neroverdi. Classe 1997, nell'ultima stagione Lirola ha realizzato 2 gol e 7 assist in 38 presenze totali. Si attendono quindi ulteriori novità nei prossimi giorni.