CALCIOMERCATO ROMA PAU LOPEZ BARTRA / Nessun rilancio concreto, almeno per ora. La Roma ha messo nel mirino ormai da tempo Pau Lopez e Marc Bartra per rinforzare la porta e la difesa, ma in Andalusia non è stato registrato nelle ultime ore nessun nuovo passo da parte del club giallorosso. L'ultima proposta concreta presentata al Real Betis per il portiere è di 20 milioni (bonus compresi) più la rinuncia al 50% sulla futura rivendita di Sanabria.

Offerta che non ha soddisfatto le richieste betiche, ancora ferme, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it , a 30 milioni di euro, 5 in meno rispetto allarescissoria. Il 24enne di Girona, dal canto suo, attratto dalla possibilità di un ingaggio molto più importante rispetto a quello attuale e dal fascino di una nuova sfida, ha già dato la sua disponibilità al trasferimento.

Anche per l'ex difensore del Barcellona le richieste si attestano attorno ai 30 milioni (la clausola è pari a 60) e la prima bozza di offerta è abbastanza lontana da questa valutazione. Per ora, dalla Capitale non hanno dato segnali di rilanci imminenti, concentrandosi soprattutto sulla trattativa per Mancini dell'Atalanta. Il Betis, intanto, venerdì si ritroverà per iniziare a preparare la prossima stagione sotto la guida del nuovo tecnico Rubi.