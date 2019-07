CALCIOMERCATO INTER GAGLIARDINI / Con l'arrivo del calciomercato estivo, ogni calciatore fa il punto sulla stagione conclusa e le prospettive future. Quella appena terminata, non è stata un'annata entusiasmante per Roberto Gagliardini, centrocampista 25enne dell'Inter. Escluso dalle coppe europee, ha trovato spazio soltanto tra campionato e Coppa Italia totalizzando 21 presenze e 5 gol, bottino importante che testimonia le sua capacità anche in zona gol.

Così, nonostantesembri disposto a dargli più fiducia in nerazzurro, non sono esclusi colpi di scena, con quattro opzioni attualmente al vaglio: clicca qui per restare aggiornato.

La prima ipotesi, quella più accreditata al momento, prevede appunto la permanenza del calciatore, che potrebbe far parte del nuovo centrocampo a tinte tricolori che sta costruendo Marotta. Tuttavia, di fronte a una congrua offerta, si aprirebbero le porte della cessione: tra le squadre più interessate potrebbero figurare il Torino, la Fiorentina e la Lazio, alla ricerca di rinforzi nella zona nevralgica. Il mercato estivo è appena iniziato e tutto può ancora accadere.