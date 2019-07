CALCIOMERCATO INTER SENSI / Stefano Sensi affida ai social le sue sensazioni sul recente trasferimento all'Inter. Il centrocampista, mostrando grandi motivazioni, ha fatto una promessa ai suoi nuovi tifosi: "E' un sogno che diventa realtà. Ho fatto chilometri e sacrifici. Ho sorriso, ho pianto. Ho vinto ma ho anche perso - ha esordito su Instagram - C’era chi diceva che non ce l’avrei mai fatta. E poi c’è chi ha sempre creduto in me. La mia famiglia, la mia Giulia, il mio agente, i miei amici. Ed oggi sono qui. E sono dell’Inter.

E non c’è cosa più bella per me. Raccontare e descrivere quello che sento dentro da qualche giorno, è impossibile. Non ci provo neanche. Non sono bravo a parole, preferisco il campo. Il sogno però è appena iniziato e spero che diventi presto realtà, anzi favola. Perché voglio convincere e poi voglio vincere. Non vedo l’ora di entrare alla Pinetina, sudare la maglia nerazzurra, calpestare l’erba di San Siro. Sono felice. Felice da oggi di essere uno di voi". Il post in meno di un'ora ha superato i 20mila like ottenendo molti commenti favorevoli dai sostenitori milanesi.