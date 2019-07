CALCIOMERCATO MILAN ANDERSEN / Il Milan 'guarda' in casa Sampdoria, da dove proviene il suo nuovo allenatore Giampaolo, per rafforzare la rosa. Oltre a Dennis Praet, per quale potrebbe esserci una offensiva in questi giorni, il club ha messo gli occhi pure su Joachim Andersen.

Per il centrocampista belga la strada sembra in discesa, per il danese sicuramente in salita se non proprio del tutto impossibile da percorrere. Stando a 'Sky Sport', infatti, nelle ultime ore ilha compiuto ulteriori e significativi passi in avanti per l'acquisizione del suo cartellino. I due club sono vicini a chiudere per 25 milioni di euro. Sfumato già, per il Milan l'alternativa ad Andersen sarebbe ora l'esperto croato, in uscita dal