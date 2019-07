Milan, affare Veretout: contromossa Roma

CALCIOMERCATO MILAN ROMA VERETOUT NAPOLI / E' sfida a tre per Jordan Veretout. Il centrocampista resterà a giocare in Italia ma lontano da Firenze: la Fiorentina oggi ha incontrato il Milan, ascoltando la proposta rossonera. Sul tavolo sono finiti diversi profili.

Il nome nuovo, che potrebbe interessare ai Viola è quello dima come dicevamo sul centrocampista francese non c'è solo il Milan. La, altra squadra interessata, come riporta 'Sky Sport', incontrerà domani la Fiorentina. Per restare aggiornato con tutte le news del calciomercato CLICCA QUI . Attenzione, però, anche alche non ha ancora mollato l'idea di portare sotto il Vesuvio Veretout.