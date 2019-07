SVIZZERA FLORIJANA ISMAILI / Le poche speranze si sono frantumate nel pomeriggio di martedì 2 luglio: dopo tre giorni di ricerche è stato ritrovato senza vita il corpo di Florijana Ismaili, calciatrice svizzera.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

La 24enne, capitana dello, era scomparsa sabato pomeriggio durante un bagno nel lago di Como: immediato l'allarme lanciato dagli amici con cui era in barca prima di tuffarsi. Oggi il ritrovamento: il corpo della 24enne è stato ritrovato, grazie anche all'utilizzo di un robot subacqueo, ad una profondità di 204 metri. Sgomento in tutto il mondo del calcio per la giovane calciatrice che ha perso la vita.