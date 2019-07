Milan, ESCLUSIVO futuro Ceballos: Tottenham favorito

CALCIOMERCATO MILAN CEBALLOS TOTTENHAM / E' vivo l'interesse del Milan per Ceballos ma portarlo in Italia non sarà per nulla facile: il centrocampista spagnolo è a conoscenza del pressing rossonero ma senza Europa diventa complicato accettare il progetto del 'Diavolo'.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Il prestito è una proposta gradita dal centrocampista che non vuole lasciare ila titolo definitivo: al momento la squadra in netto vantaggio nella corsa al classe 1996 - come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it - è il. Il club inglese ha intensificato i contatti sia con l'entourage del calciatore che con gli spagnoli:la destinazione è gradita a Ceballos, che vorrebbe giocare le coppe , ma sta vagliando tutte le proposte ricevute, tra cui quella del Milan.