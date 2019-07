CALCIOMERCATO JUVENTUS ROMA PERIN / La Roma non molla Pau Lopez, ma le richieste del Real Betis per il portiere spagnolo (la clausola recita 30-35 milioni di euro in base al periodo) impongono al club giallorosso di non escludere alcuna ipotesi per la porta. In attesa di trovare la giusta sistemazione per Robin Olsen, la dirigenza ha in passato monitorato la pista Cragno non ripercorrendola però da diversi giorni. Valutato 25 milioni di euro, il giocatore del Cagliari non è l'unico italiano sul taccuino.

In uscita dalla, Mattiarappresenta ad oggi l'opzione meno cara (). L'ex, d'altro canto, secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it , ha individuato nella Roma la sua prima scelta, una priorità che sin qui lo ha portato a temporeggiare sulle altre ipotesi (su tutte, mentre non giungono conferme su Benfica e Porto). Nessuna porta chiusa definitivamente, ma prima di accettare altre destinazioni, il 26enne di Latina vuole capire le prossime mosse della società capitolina.