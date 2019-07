GENOA LAZAAR NEWCASTLE / Achraf Lazaar solo di passaggio in Italia. Vacanze terminate per il laterale marocchino, che intercettato a Milano da Calciomercato.it ha escluso per il momento un possibile ritorno in Serie A: "Ho finito le vacanze, ora torno al Newcastle.

Nei prossimi giorni inizio gli allenamenti per la nuova stagione - rivela Lazaar in esclusiva ai nostri microfoni - Se torno in Italia? Adesso non c'è niente, penso soltanto al. Il? C'è stato un interessamento concreto, ma in passato". Il terzino sinistro classe '92, ex, nella seconda parte della scorsa stagione ha giocato in prestito con la maglia dello Sheffield Wednesday dai 'Magpies', con cui è sotto contratto fino al 2021.