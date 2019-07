BRESCIA GASTALDELLO MATEJU / Il neopromosso in Serie A Brescia riparte dalle conferme dopo la promozione: rinnovo per Daniele Gastaldello e riscatto Ales Mateju.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Lo ha ufficializzato oggi il club lombardo con un comunicato dove si legge: "La società Brescia Calcio comunica il rinnovo del contratto di un anno per il nostro capitano Daniele Gastaldello e il riscatto del contratto di Ales Mateju dal Brighton". Gastaldello, 36 anni, nella scorsa stagione ha disputato 21 partite tra campionato e coppa Italia; bottino simile anche per il terzino della Repubblica Ceca: 23 presenze complessive per il 23enne che era arrivato in prestito dal club inglese.