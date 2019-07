CALCIOMERCATO MILAN FIORENTINA VERETOUT MILENKOVIC /Giornata di incontri per il Milan. Maldini e Massara stanno parlando con la Fiorentina per Vereout. I rossoneri vogliono piazzare un altro colpo a centrocampo dopo aver chiuso per Krunic. Sul tavolo, come più volte detto, potrebbe finire anche Cutrone, che i rossoneri sono pronti a sacrificare. L'attaccante ha una valutazione di 25/30 milioni di euro ma Fiorentina e Milan potrebbero discutere anche di altri calciatori: Montella potrebbe essere felice di riabbracciare alcuni calciatori già allenati e che sono in uscita dal club rossonero.

sarebbe certamente un profilo gradito al pari di, pronto a fare le valigie con l'arrivo di Theo Hernandenz e che alla Fiorentina giocherebbe sia da esterno che da centrale in una difesa a tre. Per restare aggiornato con tutte le news del calciomercato CLICCA QUI

Al Milan, invece, potrebbe interessare anche uno dei centrali viola: Milenkovic, classe 1997, più di Pezzella (classe '91), rappresenterebbe il profilo ideale da accostare a Romagnoli, in un Milan sempre più giovane. La valutazione non è però certo bassa (sui 30 milioni di euro). Idee di calmercato che potrebbero, dunque, creare un asse importante sulla Milano-Firenze.