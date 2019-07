SASSUOLO BOATENG BARCELLONA / Addio al Barcellona: dopo i sei mesi di prestito dal Sassuolo, Kevin Prince Boateng fa rientro (momentaneamente?) in Italia e lancia il suo messaggio di saluto ai blaugrana: "Termina qui una delle esperienze più eccitanti della mia carriera - ha scritto il calciatore su Instagram -. Ringrazio ogni persona che ha reso possibile tutto questo.

Ringrazio i miei compagni che mi hanno fatto sentire a casa fin da subito, campioni e persone eccezionali. Ringrazio la società, sempre disponibile e presente. Un pensiero speciale per i tifosi: vi porterò per sempre nel mio cuore. Mi sarebbe piaciuto dare di più, ma ho dato quello che potevo in ogni minuto che mi è stato concesso, per onorare questa fantastica maglia". Per Boateng il futuro dovrebbe essere comunque lontano dal Sassuolo: su di lui è forte il pressing del